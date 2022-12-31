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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» оступилась в дерби и завершила 2022 год наравне с «Реалом»

31 Декабря 2022 • 18:02 Комментировать (9)
Барселона
1:1
Эспаньол
окончен

В последний день 2022 года состоялось каталонское дерби. Уже в дебюте после подачи углового мяч пометался  у ворот «Эспаньола», и Маркос Алонсо головой переправил его в сетку. Он же мог удваивать счет, но не использовал свой второй шанс, замыкая прострел от Жорди Альбы - промах. Роберт Левандовски также не попал после подачи Алонсо. «Эспаньол» почти не имел моментов, но единственный удар в створ стал голевым, Хоселу с 11-метровой отметки направил мяч по центру, а голкипер прыгнул в сторону. 

В концовке арбитр за несколько минут за грубость удалил с поля Жорди Альбу и Винисиуса Соузу, а также Леандро Кабреру, которому, впрочем, отменил красную карточку.

«Барселона» неожиданно оступилась (1:1) и делит первое место с «Реалом», соперник в очке над зоной вылета.

Протокол игры  
Барселона1:1Эспаньол
(1:0) Алонсо Маркос7'  
  73'Хоселу Санмартин (1:1)
Тер Штеген Марк-АндреРоберто Серхи 82' (Бальде Алехандро ( 82') Кристенсен АндреасАлонсо МаркосАльба Жорди  74'  78'Гави  30' 52' (Бускетс Серхио ( 52') Де Йонг Френки 83' (Кунде Жюль ( 83') Педри  76'Рафинья Диас 62' (Торрес Ферран ( 62'  76') Левандовски РобертФати Ансу  25' 62' (Дембеле Усман ( 62')
Запасные: Депай МемфисКесси ФранкПенья ИньякиГарсия ЭрикБельерин ЭкторАраухо РональдТенас Арнау
Фернандес Альваро IIIХиль Оскар II 90' (Видаль Алеш ( 90') Серхи ГомесКабрера Леандро  31'Оливан Бриан  31' 90' (Санчес Рубен II ( 90') Винисиус Соуза  74'  81'Калеро Фернандо  55' 57' (Эспозито Эду ( 57'  74') Рибаудо Нико 57' (Пуадо Хавьер ( 57') Дардер СерхиБрайтвайт Мартин 86' (Кеддари Вассим ( 86') Хоселу Санмартин
Запасные: Вильяэрмоса ДаниэльЭль Хилали ОмарМартинес РохерЛекомт БенжаменЛасо ХосеГарсия Жоан
31 декабря. Стадион "Камп Ноу Спотифай".

 

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Комментарии (9)
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Рейтинг комментариев
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Sergey999
31 Декабря 2022 в 18:19
Хорошо год закончился. Все на своих местах. Как и должно быть)))
NOBODY
31 Декабря 2022 в 18:28
конечно, Реал - первый, Барса -в жопе )) так и должно быть )))
NOBODY
31 Декабря 2022 в 18:28
и заметь, опять - судья ))))
pol-black
31 Декабря 2022 в 18:11
после XV Барса какая то несобранная была. плюс в соперниках попугаи, которые как обычно симулировали, мелкими нарушениями сбивали темп атак Барсы и всячески провоцировали барселонцев. ну и Матео Лаос снова устроил шоу их своего судйства. Барса свои шансы не использовала, к игрокам многим есть вопросы. надеюсь, что в новом году результаты у барселонцев будут более приемлемыми, а игра улучшится в качестве.
NOBODY
31 Декабря 2022 в 18:10
отлично, вот и начало краха барсы в этом сезоне )))
pol-black
31 Декабря 2022 в 18:13
спрячь подальше свои влажные фантазии.
Sergey999
31 Декабря 2022 в 18:13
Щас тебя барсофилы заклюют)))
ARTUR
31 Декабря 2022 в 18:09
Отличная новость для Реала , игра была какая то бестолковая , ну зато во втором тайме этот неадекват Лаос очень повеселил публику ,ума не приложу нафига его держат ?!!! Полнейший дурик , я скажу когда Барса станет нормальной командой ,когда избавится от пасажиров типа Левандовски..полное нулевое существо.
pol-black
31 Декабря 2022 в 18:13
Лёва был неплох, хоть и не феерил. а вот воротчик попугаев был в ударе.
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