«Барселона» оступилась в дерби и завершила 2022 год наравне с «Реалом»

В последний день 2022 года состоялось каталонское дерби. Уже в дебюте после подачи углового мяч пометался у ворот «Эспаньола», и Маркос Алонсо головой переправил его в сетку. Он же мог удваивать счет, но не использовал свой второй шанс, замыкая прострел от Жорди Альбы - промах. Роберт Левандовски также не попал после подачи Алонсо. «Эспаньол» почти не имел моментов, но единственный удар в створ стал голевым, Хоселу с 11-метровой отметки направил мяч по центру, а голкипер прыгнул в сторону.

В концовке арбитр за несколько минут за грубость удалил с поля Жорди Альбу и Винисиуса Соузу, а также Леандро Кабреру, которому, впрочем, отменил красную карточку.

«Барселона» неожиданно оступилась (1:1) и делит первое место с «Реалом», соперник в очке над зоной вылета.