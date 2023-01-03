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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» опротестует удаление Альбы

03 Января 2023 • 04:08 Комментировать
Барселона
1:1
Эспаньол
окончен

Матч пятнадцатого тура чемпионата Испании, в котором «Барселона» сразилась с «Эспаньолом», стал для Жорди Альбы 300-м за каталонский клуб в Ла Лиге. Но сложился он неудачно, «Барселона» упустила победу, а Альба был удален с поля за две желтые карточки, полученные буквально за несколько секунд.

Как сообщает издание Marca, теперь «Барселона» намерена опротестовать его удаление - дело в том, что первую желтую карточку Альба получил ошибочно, фол совершил Кристенен, однако наказание получил Альба. Если дисквалификацию Альбы отменят, то он сможет сыграть в матче против «Атлетико» в воскресенье. 

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