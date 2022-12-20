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«Барселона» готова предложить Алонсо новый контракт

20 Декабря 2022 • 12:51 Комментировать
Барселона
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Эспаньол
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31.12 16:00

Полузащитник лондонского «Челси» Кэрни Чуквуэмека поделился ожиданиями от следующего года. Футболист поставил перед собой цели, которые хочет реализовать в 2023 году.

«В следующем году хочу пробиться в основу «Челси» и играть за сборную Англии. Это всегда было моей мечтой. Мы вместе с отцом давно являемся болельщиками «Челси», – цитирует полузащитника официальный сайт «пенсионеров».

Напомним, Чуквуэмека перебрался на «Стэмфорд Бридж» этим летом из «Астон Виллы». На счету хавбека в нынешнем сезоне три матча в Английской премьер-лиге, где игрок не смог отметиться ни одним результативным действием.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Маркос Алонсо
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