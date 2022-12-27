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Чемпионат Испании. Ла Лига

Дембеле тренировался в общей группе и готов сыграть с «Эспаньолом»

27 Декабря 2022 • 05:13 Комментировать
Барселона
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Эспаньол
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31.12 16:00

Французский нападающий «Барселоны» Усман Дембеле готов будет выйти на поле в предстоящем поединке испанского чемпионата с «Эспаньолом».

По информации Cope.es, французский футболист на несколько дней раньше вернулся из отпуска после мундиаля для того, чтобы приступить к тренировкам с каталонским клубом. Сейчас Дембеле занимается в общей группе и полностью готов к тому, чтобы помочь «сине-гранатовым» в матче с «Эспаньолом». Встреча состоится 31 декабря.

Напомним, что в этом сезоне Усман Дембеле провёл в испанской лиге 14 встреч, в которых забил четыре мяча и сделал пять ассистов.

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Евро-Футбол.Ру,
Эспаньол Барселона Ла Лига Усман Дембеле
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БАРСЕЛОНА ЭСПАНЬОЛ
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