Дембеле тренировался в общей группе и готов сыграть с «Эспаньолом»

Французский нападающий «Барселоны» Усман Дембеле готов будет выйти на поле в предстоящем поединке испанского чемпионата с «Эспаньолом».

По информации Cope.es, французский футболист на несколько дней раньше вернулся из отпуска после мундиаля для того, чтобы приступить к тренировкам с каталонским клубом. Сейчас Дембеле занимается в общей группе и полностью готов к тому, чтобы помочь «сине-гранатовым» в матче с «Эспаньолом». Встреча состоится 31 декабря.

Напомним, что в этом сезоне Усман Дембеле провёл в испанской лиге 14 встреч, в которых забил четыре мяча и сделал пять ассистов.