В «Барселоне» рассчитывают как можно скорее продлить контракт Дембеле

Руководство «Барселоны» надеется продлить соглашение вингера Усмана Дембеле.

Минувшим летом 25-летний футболист поставил подпись под новым трудовым договором, который рассчитан до 2024 года. Уже в 2023 году другие клубы смогут приобрести Дембеле по сниженной цене, чего очень не хотели бы представители «сине-гранатовых»: как сообщает журналист Фернандо Поло, «Барселона» планирует как можно скорее решить вопрос нового контракта француза. Считается, что сам игрок настроен остаться в клубе на долгие годы.

В текущем сезоне Усман Дембеле провёл 20 матчей за каталонцев, отметившись пятью голами и семью ассистами.