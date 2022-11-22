Депай высказался о своём будущем в «Барселоне»

Нападающий сборной Нидерландов Мемфис Депай ответил на вопрос о своём будущем после чемпионата мира.

Во время интервью по завершении победного матча против Сенегала (2:0) футболисту был задан вопрос о его ситуации в «Барселоне», на что у того не нашлось определённого ответа: «Я пока не знаю. Не могу сказать, что меня ждёт в «Барселоне». Сейчас я полностью сосредоточен на чемпионате мира, а дальше будет видно», – заявил 28-летний форвард, вышедший на замену на 62-й минуте встречи.

Соглашение Мемфиса Депая с каталонцами рассчитано до лета 2023 года. По слухам, нидерландец может сменить клуб уже в январе.