Альба: «Дерби с «Эспаньолом» – особенный матч для «Барселоны»

Защитник «Барселоны» Жорди Альба поделился ожиданиями от каталонского дерби с «Эспаньолом», которое состоится завтра на домашнем стадионе «сине-гранатовых» «Камп Ноу». Напомним, в данный момент команда Хави Эрнандеса лидирует в чемпионате Испании.

«Дерби с «Эспаньолом» – особенный матч для «Барселоны». Игроки, которые давно находятся в команде воспринимают эту игру совершенно по-другому», – цитирует Альбу Barca Universal.

Контракт Жорди с «Барселоной» заканчивается в конце следующего сезона. Ранее ходили слухи, что испанец может покинуть команду летом, так как он проигрывает конкуренцию Алехандро Бальде и Маркосу Алонсо.