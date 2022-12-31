Хави: «Мы потеряли два очка»

В Испании проходят матчи пятнадцатого тура Ла Лиги, однако «Барселона» возобновила чемпионат не лучшим образом, упустив победу в игре с «Эспаньолом». Ситуацию прокомментировал наставник каталонского суперклуба Хави Эрнандес.

- Наша вина. Можно многое говорить о судействе, но это, прежде всего, наша вина. Мы вели в счете, много создавали, но пропустили с пенальти. С нашей точки зрения, такое недопустимо. Второй тайм мы провели не так энергично, как первый. Да, мы остались лидерами наравне с «Реалом», но потеряли сегодня два очка, - заявил Хави на пресс-конфереции после матча.