Тер Штеген заявил, что у него отличные отношения с Хави

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген высказался о работе с главным тренером команды Хави Эрнандесом.

Тер Штеген сказал Mundo Deportivo, что просит Хави быть с ним всегда честным, сейчас он уже находится в роли тренера, но их отношения никак не изменились. Вратарь отметил, что очень уважает Хави.

В нынешнем сезоне 30-летний голкипер принял участие в 19 матчах с учетом всех турниров, в которых пропустил 15 голов и 11 раз смог сохранить свои ворота «сухими».

«Барселона» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 37 очков после 14 туров. В предстоящем матче «сине-гранатовые» сыграют с «Эспаньолом» (31 декабря в 16:00 по мск).