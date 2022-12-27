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Чемпионат Испании. Ла Лига

Эрик Гарсия: «Хотел поиграть с Месси, а он ушёл»

27 Декабря 2022 • 23:46 Комментировать
Барселона
...
Эспаньол
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31.12 16:00

Центральный защитник «Барселоны» Эрик Гарсия вспомнил, как разминулся с Лионелем Месси.

Испанец пополнил ряды «сине-гранатовых» летом 2021 года, перебравшись из «Манчестер Сити» свободным агентом. Тогда же Лионель Месси покинул клуб, подписав контракт с «Пари Сен-Жермен».

«Переходя в «Барселону», я очень радовался тому, что наконец-то поиграю вместе с Лео Месси, а он просто ушёл», – цитирует Mundo Deportivo Эрика Гарсию.

С момента своего прихода в «Барселону» 21-летний игрок провёл 49 матчей, отметившись одним забитым мячом и одной результативной передачей во всех турнирах. Контракт Гарсии рассчитан до 2026 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси Эрик Гарсия
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