«Барселона» подаст в суд на сборную Уругвая, если Араухо появится сегодня на поле

Каталонская «Барселона» грозится подать в суд на руководство сборной Уругвая в том случае, если защитник Рональд Араухо появится сегодня на поле в матче первого тура группового этапа чемпионата мира против Южной Кореи.

Издание Rac 1 сообщает, что врачи «Барселоны» пока не разрешили Араухо принять участие на чемпионате мира. Медицинский штаб «сине-гранатовых» считает, что защитник пока не до конца восстановился после травмы.

Напомним, в начале осени Араухо получил травму и перенёс операцию на колене, из-за чего его участие на чемпионате мира считалось крайне маловероятным. Тем не менее, уругваец опередил сроки восстановления и попал в итоговую заявку.