​Тренер Уругвая получил мячом по лицу по время матча

Матч сборных Уругвая и Южной Кореи на чемпионате мира не подарил зрителям забитых голов – ничья 0:0. По ходу второго тайма главный тренер уругвайской команды Диего Алонсо получил удар мячом по лицу. Футболист корейской сборной Чон У-Ён в борьбе с Эдинсоном Кавани выбил мяч головой за пределы поля. Так получилось, что мяч был направлен прямо в лицо тренеру Уругвая, который не ожидал такого развития событий.

Во втором туре группового этапа чемпионата мира – 2022 сборная Уругвая сыграет против Португалии, а сборная Южной Кореи – против Ганы.

Отметим, что сразу 4 из 14 прошедших матчей на мундиале в Катаре завершились со счётом 0:0.