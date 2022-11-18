Луис Энрике: «Будет несправедливо, если Месси останется без победы на чемпионате мира»

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике рассказал, кого будет поддерживать на предстоящем мундиале, не считая своей команды.

«Если Испании не удастся выиграть чемпионат мира, я бы предпочёл, чтобы это сделала Аргентина, – цитирует наставника испанцев журналист Решад Рахман. – Будет несправедливо, если такой великий футболист, как Лео Месси, так и не выиграет чемпионат мира. То же самое я могу сказать и про сборную Уругвая с Луисом Суаресом», – заявил Луис Энрике.

Соперники сборной Аргентины по групповому этапу – Саудовская Аравия, Мексика и Польша. Уругвай сыграет с Южной Кореей, Португалией и Ганой.