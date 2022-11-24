​Впервые в XXI веке матч чемпионата мира прошёл без ударов в створ

В одном из матчей четверга на чемпионате мира встречались сборные Уругвая и Южной Кореи. Игра завершилась со счётом 0:0. За 90 с лишним минут команды даже не смогли отметиться ударами в створ ворот. Как сообщают специалисты статистики из Gracenote Live, в XXI веке такое случилось впервые.

Турнир в Катаре является шестым чемпионатом мира в XXI веке. В 2002 году трофей завоевала сборная Бразилии, в 2006 – сборная Италии, в 2010 – сборная Испании, в 2014 – сборная Германии, а в 2018 – сборная Франции.

В следующем матче чемпионата мира будут играть сборные Португалии и Ганы. Не пропустите текстовую трансляцию.