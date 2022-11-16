Сон – о попадании в заявку на ЧМ-2022: «Я всё ещё лечусь, но проблем быть не должно»

Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хынмин считает, что сможет сыграть в ближайших матчах сборной Южной Кореи на чемпионате мира.

30-летний игрок получил травму глаза в недавнем поединке за «Тоттенхэм», из-за чего был вынужден перенести операцию и рисковал пропустить чемпионат мира, но всё же оказался в итоговой заявке.

«Моя операция прошла очень хорошо. Я всё ещё лечусь, но никаких проблем быть не должно. Я оказался здесь, несмотря на эту проблему, и я полностью осознаю риск», – заявил кореец на пресс-конференции.

Сон Хынмин забил пять голов в 19 матчах нынешнего сезона за «Тоттенхэм». В составе национальной команды форвард отличился 35 раз, отыграв 105 встреч.