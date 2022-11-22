Торрейра: «Сборная Южной Кореи – агрессивный соперник, знаем её достоинства и недостатки»

Опорный полузащитник сборной Уругвая и «Галатасарая» Лукас Торрейра поделился ожиданиями от дебюта своей команды на мундиале в Катаре.

Напомним, Уругвай стартует на турнире 24 ноября. Первым соперником двукратных чемпионов мира станет сборная Южной Кореи. Помимо азиатской команды, с уругвайцами квартет делят команды Португалии и Ганы.

«Сборная Южной Кореи – агрессивный соперник. Знаем её достоинства и недостатки, сильные и слабые стороны. Поэтому постараемся сыграть хорошо, ведь мы знаем, где можем быть сильнее», - цитирует хавбека Marca.

Торрейра добавил, что Уругвай никогда не был командой, которая недооценивает своих соперников.

Матч сборных Уругвая и Южной Кореи пройдёт 24 ноября в 16:00.