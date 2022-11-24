Годин прокомментировал ничью с Южной Кореей

Защитник уругвайской национальной команды Диего Годин высказался о результате первого матча на ЧМ-2022 против Южной Кореи.

«Нужно продолжать работать и думать о следующей игре, поскольку в коротком турнире нет времени жаловаться. Просто нужно исправить недочёты и подумать о том, что можно улучшить. Нам есть куда расти и что улучшать», — приводит слова легенды уругвайского футбола издание ESPN. Футболист отметил, что команда была вынуждена использовать длинные передачи, что стало неожиданностью.

Напомним, что встреча в Дохе завершилась ничьей без забитых мячей. Уругвай не пропускает уже в пятой игре на групповых этапах чемпионатов мира. Эта серия продолжается с 2014 года.