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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Нуньес высказался о шансах сборной Уругвая на ЧМ-2022

16 Ноября 2022 • 22:07 Комментировать
Уругвай
...
Южная Корея
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24.11 16:00

Нападающий «Ливерпуля» Дарвин Нуньес готовится к первому в своей карьере чемпионату мира.

23-летний футболист отправится на турнир в качестве одной из главных звёзд сборной Уругвая, которая выступит в одном квартете с Южной Кореей, Португалией и Ганой.

«Мы едем на турнир, прекрасно осознавая, что не являемся фаворитами, но мы будем бороться, – делится мыслями Нуньес, чьи слова приводит Reuters. – Четыре года назад я смотрел чемпионат мира по телевизору, а теперь я здесь вместе со всеми этими монстрами.

Все участники мундиаля сильны, никто не попадает сюда просто так, но мы верим в себя и хотим забраться как можно дальше. Наша цель – стать чемпионами мира», – заявил форвард.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Чемпионат Мира Сборная Уругвая Дарвин Нуньес
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УРУГВАЙ ЮЖНАЯ КОРЕЯ
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