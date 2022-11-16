Нуньес высказался о шансах сборной Уругвая на ЧМ-2022

Нападающий «Ливерпуля» Дарвин Нуньес готовится к первому в своей карьере чемпионату мира.

23-летний футболист отправится на турнир в качестве одной из главных звёзд сборной Уругвая, которая выступит в одном квартете с Южной Кореей, Португалией и Ганой.

«Мы едем на турнир, прекрасно осознавая, что не являемся фаворитами, но мы будем бороться, – делится мыслями Нуньес, чьи слова приводит Reuters. – Четыре года назад я смотрел чемпионат мира по телевизору, а теперь я здесь вместе со всеми этими монстрами.

Все участники мундиаля сильны, никто не попадает сюда просто так, но мы верим в себя и хотим забраться как можно дальше. Наша цель – стать чемпионами мира», – заявил форвард.