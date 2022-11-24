Тренер Уругвая: «Мы не смогли установить тотальный контроль над игрой»

Наставник уругвайской национальной команды Диего Алонсо высказался о первом туре катарского чемпионата мира против Южной Кореи.

«Соперник лучше контролировал мяч в первой половине первого тайма, но затем игровым преимуществом завладели мы. Во втором тайме дела пошли ещё лучше, но мы не смогли установить тотальный контроль над игрой», – приводит слова специалиста издание Calciomercato. Тренер отметил, что Уругвай стремился к победе и имел моменты для взятия ворот.

Напомним, что двухкратные чемпионы мира начали очередной мундиаль с нулевой ничьи. Следующим соперником подопечных Алонсо станет Португалия в понедельник, 28 ноября.