Южная Корея: какие шансы на победу на чемпионате мира в Катаре - прогноз

Сборная Южной Кореи во второй раз в своей истории постарается сделать всё, чтобы приблизиться к своей мечте - победе на чемпионате мира по футболу. Представляем азиатскую национальную команду.

История выступлений сборной Южной Кореи на чемпионатах мира

До 1986 года сборная Южной Кореи лишь однажды пробилась на чемпионат мира, но в 1954-м смогла преодолеть групповой этап. С 1986-го корейцы не пропустили ни одного мундиаля. Особняком стоит домашний турнир 2002 года, где удалось занять четвёртое место. Справедливости ради следует отметить, что в матчах корейцев было очень специфическое судейство. В 2010-м команда вышла из группы, но вылетела в 1/8, в остальных же случаях из группы выходить не удавалось.

Кто попал в группу со сборной Южной Кореи на чемпионате мира

Южная Корея попала в довольно сложную группу. Португалия и Уругвай выглядят фаворитами группы Н. Вдобавок в этом квартете оказалась Гана, которая тоже не будет мальчиком для битья.

Как выступит и какое место займёт сборная Южной Кореи на чемпионате мира

Вряд ли Южная Корея имеет далекоидущие планы на этом турнире. Даже выйти из группы будет крайне сложно, при этом второе место в квартете почти гарантирует встречу с Бразилией уже на стадии 1/8 финала.

Состав сборной Южной Кореи

Вратари: Ким Сын-Гю («Аль Шабаб», Саудовская Аравия), Сон Бум Гын («Чонбук Хендай Моторс»), Чо Хен У («Ульсан Хёндэ»).

Защитники: Ким Мин Чжэ («Наполи», Италия), Ким Ен Гвон («Ульсан Хёндэ»), Квон Кен Вон («Гамба Осака»), Чо Ю Мин («Тэджон Ситизен»), Ким Мун Хван («Чонбук Хёндэ Моторс»), Юн Чон Гю («Сеул»), Ким Тэ Хван («Ульсан Хёндэ»), Ким Чжин Су («Чонбук Хюндай Моторс»), Хон Чхоль («Тэгу»).

Полузащитники: Чон У Ён («Аль-Садд», Катар), Сон Джун Хо («Шаньдон Тайшань»), Пайк Сын Хо («Чонбук Хёндэ Моторс»), Хван Ин Бом («Олимпиакос», Греция), Ли Джэ Сон («Майнц», Германия), Квон Чан Хун («Кимчхон Санму»), Чон У Ён («Фрайбург», Германия), Ли Кан Ин («Мальорка», Испания), Сон Хын Мин («Тоттенхэм», Англия), Хван Хи Чан («Вулверхэмптон», Англия), На Сан Хо («Сеул»), Сон Мин Гю («Чонбук Хёндэ Моторс»).

Нападающие: Хван Уи Чжо («Олимпиакос», Греция), Чо Гуэ Сон («Чонбук Хёндэ Моторс»).

Главные потери сборной Южной Кореи перед чемпионатом мира

Корейцы подходят к турниру без значимых потерь. Лидеры команды, выступающие в Европе, в строю. Наставник команды не вызвал некоторых игроков из внутреннего чемпионата, но это скорее просто тренерское решение.

Расписание матчей сборной Южной Кореи

24 ноября в 16:00 – Уругвай – Южная Корея;

28 ноября в 16:00 – Южная Корея – Гана;

2 декабря в 18:00 – Южная Корея – Португалия.

Какие шансы сборной Южной Кореи победить на чемпионате мира – прогноз

Южная Корея и победа на чемпионате мира – это пока два абсолютно не связанные друг с другом понятия. Азиаты всё же не имеют такого состава, чтобы выигрывать мундиаль.

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Капитан сборной Южной Кореи

Капитаном является главная звезда команды Сон Хын-Мин. Он ещё в юном возрасте перебрался в Германию и через «Гамбург» и «Байер» добрался до «Тоттенхэма». С лондонцами он доходил до финала Лиги чемпионов, а в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром Премьер-лиги. На уровне сборной Сон может похвастаться пока лишь проигранным финалом Кубка Азии-2015.

Главный тренер сборной Южной Кореи

Паулу Бенту был известным игроком, но пока построить успешную тренерскую карьеру у него не получается, хотя свои победы были. С лиссабонским «Спортингом» он выиграл два кубка страны, а с «Олимпиакосом» – чемпионат Греции. Сборную Южной Кореи португалец возглавил как раз после прошлого чемпионата мира. Пока что Бенту не может похвастаться удачными результатами – на Кубке Азии-2019 случился вылет уже в четвертьфинале.

Где смотреть матчи сборной Южной Кореи на чемпионате мира в Катаре

Все матчи турнира будет показывать холдинг «Матч». Также игры чемпионата мира можно будет смотреть на веб-сайте LiveResult.Ru.