Уругвай: как сборная выступит на чемпионате мира в Катаре

Сборная Уругвая стартует на чемпионате мира 24 ноября. Представляем вашему вниманию сборную из Южной Америки.

История выступлений сборной Уругвая на чемпионатах мира

Уругвай – самая маленькая страна из числа тех, которые побеждали на чемпионатах мира. В 1930-м «селесте» выиграли домашний турнир. Спустя 20 лет уругвайцы удивили бразильцев, победив их в решающем матче. С тех пор «селесте» ещё трижды занимали третье место – в 1954-м, 1970-м и 2010-м. Уругвай 13 раз участвовал на чемпионатах мира и лишь трижды не выходил из группы.

Кто попал в группу со сборной Уругвая на чемпионате мира

На бумаге Уругвай вместе с Португалией выглядит фаворитом группы Н. Кажется, что они на пару должны опережать Гану и Южную Корею. Правда, ни африканцы, ни азиаты точно легко не сдадутся.

Как выступит и какое место займёт сборная Уругвая на чемпионате мира

Вряд ли у уругвайцев большие планы на чемпионат мира. Опередить португальцев в группе будет сложно, а вторая строчка выведет на Бразилию в 1/8. Если «селесте» преподнесут сенсацию, то вновь смогут зайти далеко.

Состав сборной Уругвая

Вратари: Фернандо Муслера («Галатасарай»), Серхио Рочет («Насьональ»), Себастьян Соса («Индепендьенте»).

Защитники: Диего Годин («Атлетико Минейро»), Мартин Касерес («Лос-Анджелес Гэлакси»), Хосе Хименес («Атлетико»), Себастьян Коатес («Спортинг»), Матиас Винья («Рома»), Рональд Араухо («Барселона»), Гильермо Варела («Фламенго»), Матиас Оливера («Наполи»), Хосе Родригес Бебанс («Насьональ»).

Полузащитники: Матиас Весино («Лацио»), Родриго Бентанкур («Тоттенхэм»), Федерико Вальверде («Реал»), Джорджиан де Арраскаэта («Фламенго»), Лукас Торрейра («Галатасарай»), Николас де ла Крус («Ривер Плейт»), Мануэль Угарте («Спортинг» Лиссабон), Факундо Торрес («Орландо»), Факундо Пельистри («Манчестер Юнайтед»).

Нападающие: Луис Суарес («Насьональ»), Эдинсон Кавани («Валенсия»), Дарвин Нуньес («Ливерпуль»), Макси Гомес («Трабзонспор»), Агустин Каноббио («Атлетико Паранаэнсе»).

Главные потери сборной Уругвая перед чемпионатом мира

Уругвай ещё в сентябре потерял одного из самых статусных игроков – защитника «Барселоны» Рональда Араухо. Тем не менее, он вошёл в состав команды, что вызвало удивление. Также успел восстановиться Николас де ла Круз.

Мимо чемпионата мира пролетел Диего Росси, который тоже испытывал осенью проблемы со здоровьем. Не нашлось места в заявке ветерану Кристиану Стуани, а также Гастону Перейро и Хонатану Родригесу.

Расписание матчей сборной Уругвая

24 ноября в 16:00 – Уругвай – Южная Корея;

28 ноября в 22:00 – Португалия – Уругвай;

2 декабря в 18:00 – Гана – Уругвай.

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Какие шансы сборной Уругвая победить на чемпионате мира – прогноз

Повторить успех своих предков нынешним уругвайцам будет сложно. Лучшие года Кавани и Суареса позади, а звёзд подобного калибра в сборной пока нет. Дарвин Нуньес ещё точно не дорос.

Капитан сборной Уругвая

Капитаном является 36-летний Диего Годин. В 2022-м он вернулся в Южную Америку, где успел поиграть за «Атлетико Минейро», а теперь перебрался в «Велес Сарсфилд». Годин – рекордсмен сборной Уругвая по количеству сыгранных матчей. Нынешний чемпионат мира станет для защитника уже четвёртым. В 2011-м Годин в составе команды завоёвывал Кубок Америки. В общем, у него отличная карьера, которую пришло время завершать.

Главный тренер сборной Уругвая

14 декабря 2021 года закончился 15-летний цикл Оскара Табареса во главе сборной Уругвая. Это было славное время, но 75-летнему специалисту уже было слишком сложно исполнять свои обязанности. Его сменил на этом посту Диего Алонсо, который и завершил кампанию по выходу на чемпионат мира.

Уругвайский специалист успел себя хорошо зарекомендовать на уровне клубов. Он выигрывал Лигу чемпионов КОНКАКАФ с мексиканскими «Пачукой» и «Монтерреем». С первой из этих команд наставник также третьим стал на клубном чемпионате мира. До сборной же Уругвая Алонсо возглавлял американский «Интер Майами».

Где смотреть матчи сборной Уругвая на чемпионате мира в Катаре

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