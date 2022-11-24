​Сборная Уругвая не пропускала в 5 последних матчах в группах на ЧМ

В первом туре группового этапа чемпионата мира – 2022 сборная Уругвая сыграла вничью с Южной Кореей – 0:0. Уругвайская команда довела серию без пропущенных мячей в играх групповой стадии чемпионата мира до пяти матчей.

В последний раз сборная Уругвая пропускала в группе на чемпионате мира 19 июня 2014 года – от Англии. Тогда уругвайцы обыграли англичан со счётом 2:1.

Дальше на групповой стадии чемпионатов мира сборная Уругвая показывала такие результаты: победа над Италией (1:0, 2014), победа над Египтом (1:0, 2018), победа над Саудовской Аравией (1:0, 2018), победа над Россией (3:0, 2018), ничья с Южной Кореей (0:0, 2022).