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Чемпионат Испании. Ла Лига

Суарес рассказал о первом впечатлении от Федерико Вальверде

01 Октября 2022 • 12:19 Комментировать
Уругвай
...
Южная Корея
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24.11 16:00

Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес рассказал о первом впечатлении от партнёра по национальной команде Федерико Вальверде.

«В 2017 году, когда Феде дебютировал за сборную, я понял, что он напоминает мне Стивена Джеррарда, с которым я выступал за «Ливерпуль». Бокс-ту-бокс со сменой скорости и частыми забеганиями. Не хочу их сравнивать, но характеристики схожи», – заявил многократный чемпион Испании в интервью Marca.

За пять лет в футболке уругвайской национальной команды Вальверде провёл 44 матча, в которых забил четыре мяча. Недавно полузащитник стал игроком месяца в Ла Лиге.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Луис Суарес Сборная Уругвая Федерико Вальверде
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