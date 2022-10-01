Суарес рассказал о первом впечатлении от Федерико Вальверде

Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес рассказал о первом впечатлении от партнёра по национальной команде Федерико Вальверде.

«В 2017 году, когда Феде дебютировал за сборную, я понял, что он напоминает мне Стивена Джеррарда, с которым я выступал за «Ливерпуль». Бокс-ту-бокс со сменой скорости и частыми забеганиями. Не хочу их сравнивать, но характеристики схожи», – заявил многократный чемпион Испании в интервью Marca.

За пять лет в футболке уругвайской национальной команды Вальверде провёл 44 матча, в которых забил четыре мяча. Недавно полузащитник стал игроком месяца в Ла Лиге.

