Араухо пока не разрешили играть на ЧМ-2022

Центральный защитник «Барселоны» и сборной Уругвая Рональд Араухо ещё не получил разрешение врачей.

Футболист выбыл из строя из-за серьёзной травмы незадолго до чемпионата мира, однако успел восстановиться прямо перед стартом турнира, что позволило ему попасть в итоговую заявку уругвайцев. При этом, как сообщает журналист Херард Ромеро, Араухо пока не разрешили играть на мундиале – медицинский персонал «Барселоны» и сборной Уругвая продолжает изучать состояние центрбека, и вопрос его участия в поединках группового этапа будет решаться непосредственно перед матчами.

Рональд Араухо провёл всего семь матчей за «Барселону» в нынешнем сезоне, последний из которых был сыгран ещё в сентябре.