Кто выйдет из группы Н на чемпионате мира

Группа Н особенно интересна тем, что тут важно не просто выйти из группы, но и занять первое место. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, кто какую строчку оккупирует по окончании группового этапа.

Просто выйти из группы Н – мало. Второе место этого квартета в 1/8 столкнётся с Бразилией – главным фаворитом мундиаля. По этой причине каждая из четырёх участников группы будет стремиться возглавить его всеми силами.

Главным фаворитом группы выглядят португальцы. У южан подросло сумасшедшее поколение, в котором хватает звёзд первой величины – Криштиану Роналду, Бернарду Силва, Бруну Фернандеш, Рубен Диаш, Жуан Канселу. При этом Рафаэл Леау и Жоау Фелиш легко могут оказаться на скамейке, хотя почти в любой другой сборной они бы выходили с первых минут. Накануне чемпионата мира проблемой является то, что лидеры сборной по той или иной причине находятся не в форме. С другой стороны, это может сыграть на руку, ведь они будут не такими уставшими.

Помешать португальцам занять первое место и вообще выйти из группы могут уругвайцы, ганцы, южные корейцы. В целом представить себе расклад, при котором европейцы не выйдут из группы, можно, так как у всех конкурентов есть свои сильные места.

Сборная Уругвая за последние 10-12 лет превратилась в топ-команду, которую все опасаются. Конечно, Луис Суарес и Эдинсон Кавани уже совсем не те суперфорварды, но в стране подрастает смена. Пока Дарвин Нуньес и уж тем более Факундо Торрес звёздами не стали, но потенциал у них есть. Да и не забудем, что за Уругвай выступает Федерико Вальверде – один из лучших футболистов нынешнего сезона на клубном уровне в Европе. И даже потеря Рональда Араухо не сделала оборону «селесте» совсем уж плохой. Уругвайцы в любом случае рассчитывают на выход в плей-офф.

Сборная Ганы летом-2022 довольно мощно провела практически трансферную кампанию. Местная Федерация уговорила выступать за национальную команду Иньяки Уильямса, Тарика Лэмпти, Мохаммеда Салису и ещё ряд игроков. Это серьёзно повысило силу и выбор состава, но всё же звёзд первой величины не хватает. Томас Парти едва ли тот человек, который может делать разницу и приносить победу в большом турнире.

У Южной Кореи как раз есть такая звезда. Речь, естественно, о Сон Хын Мине. Лучший бомбардир Английской премьер-лиги, куда уж круче?! Проблема в том, что кроме него у азиатской команды практически нет игроков даже крепкого европейского уровня. Есть несколько представителей топовых лиг Старого Света, но их мало, да и они не на первых ролях. В общем, корейцам будет очень сложно бороться за выход в 1/8.

Наверное, португальцы должны выигрывать группу, а уругвайцы становиться вторыми. Либо наоборот. Для сборных Ганы и Южной Кореи задача по выходу в плей-офф выглядит трудно решаемой, но всё же шансы у них есть. Если кто-то из них пробьётся в плей-офф, то это будет неожиданностью, но уж прямо сенсацией назвать будет нельзя.

Роман Андреев