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Чемпионат Испании. Ла Лига

Игрок «Реала» Вальверде признан лучшим в Ла Лиге по итогам месяца

29 Сентября 2022 • 19:45 Комментировать
Реал Мадрид
...
Осасуна
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02.10 22:00

Пресс-служба испанской Ла Лиги назвала лучшего футболиста по итогам сентября. Приз достался полузащитнику «Реала» Федерико Вальверде.

В сентябре Федерико Вальверде принял участие в трёх матчах чемпионата Испании, в которых «Реал» обыграл «Бетис» (2:1), Мальорку» (4:1) и «Атлетико» (2:1). Уругваец записал на свой счёт два гола и один результативный пас на партнёра.

Отметим, что после шести туров «Реал» располагается на вершине турнирной таблицы. Команда Карло Анчелотти в сезоне 2022/2023 пока исключительно побеждает.

Ближайший матч чемпионата Испании «Реал» проведёт 2 октября – против «Осасуны».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Федерико Вальверде
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РЕАЛ МАДРИД ОСАСУНА
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