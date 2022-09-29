Игрок «Реала» Вальверде признан лучшим в Ла Лиге по итогам месяца

Пресс-служба испанской Ла Лиги назвала лучшего футболиста по итогам сентября. Приз достался полузащитнику «Реала» Федерико Вальверде.

В сентябре Федерико Вальверде принял участие в трёх матчах чемпионата Испании, в которых «Реал» обыграл «Бетис» (2:1), Мальорку» (4:1) и «Атлетико» (2:1). Уругваец записал на свой счёт два гола и один результативный пас на партнёра.

Отметим, что после шести туров «Реал» располагается на вершине турнирной таблицы. Команда Карло Анчелотти в сезоне 2022/2023 пока исключительно побеждает.

Ближайший матч чемпионата Испании «Реал» проведёт 2 октября – против «Осасуны».