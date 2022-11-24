Вратарь Уругвая Рочет: «Если бы нам повезло, мы могли выиграть матч»

Голкипер уругвайской национальной команды Серхио Рочет высказался о результате первого матча на катарском чемпионате мира.

«Жаль, что мяч дважды попал в штангу. Если бы нам повезло, мы могли выиграть матч. Дебютная игра вызвала немало эмоций. Это не было очередным простым днём из жизни», — цитирует уругвайского вратаря издание ESPN. Рочет отметил, что корейцы оказались непростыми соперниками, которые смогли испортить настроение игрокам «селесте».

Напомним, что командам не удалось огорчить друг друга, начав мундиаль с нулевой ничьи. Следующим соперником Уругвая станет Португалия, встреча с которой пройдёт в понедельник, 28 ноября.