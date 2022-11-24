Пельистри сыграет в основе Уругвая в матче против Южной Кореи

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Факундо Пельистри появится в основном составе сборной Уругвая на матч чемпионата мира против Южной Кореи, который пройдёт в рамках первого тура группового этапа.

Если говорить в целом, состав Уругвая удет выглядеть следующим образом: Муслера, Касерес, Годин, Хименес, Оливера, Вальверде, Весино, Бентанкур, Пельистри, Суарес, Нуньес.

Другой звёздный нападающий команды Эдинсон Кавани остался на скамейке для запасных. Для 20-летнего Пельистри этот матч будет уже седьмым за взрослую сборную Уругвая, хотя Факундо не является даже игроком ротации в «Манчестер Юнайтед».