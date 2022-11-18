Тчуамени: «Форма Дембеле? Сложно о нём говорить, ведь он играет за «Барселону»

Полузащитник мадридского «Реала» Орельен Тчуамени поделился впечатлениями от игры хавбека «Барселоны» Усмана Дембеле. Напомним, оба футболиста выступят за сборную Франции на чемпионате мира в Катаре.

«Форма Дембеле? Сложно о нём говорить, ведь он играет за «Барселону», – цитирует футболиста «Реала» Madrid Xtra.

Чуамени лишь этим летом перебрался в «королевский клуб» из «Монако». Сумма трансфера с учётом бонусов может вырасти до 100 миллионов евро. Дембеле, в свою очередь, несколько месяцев назад продлил свой истекающий контракт с «Барселоной», согласившись на менее выгодные личные условия.