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Чемпионат Испании. Ла Лига

Тчуамени: «Форма Дембеле? Сложно о нём говорить, ведь он играет за «Барселону»

18 Ноября 2022 • 10:52 Комментировать
Барселона
...
Эспаньол
1 1.25 X 6.10 2 10.50
31.12 17:00

Полузащитник мадридского «Реала» Орельен Тчуамени поделился впечатлениями от игры хавбека «Барселоны» Усмана Дембеле. Напомним, оба футболиста выступят за сборную Франции на чемпионате мира в Катаре.

«Форма Дембеле? Сложно о нём говорить, ведь он играет за «Барселону», – цитирует футболиста «Реала» Madrid Xtra.

Чуамени лишь этим летом перебрался в «королевский клуб» из «Монако». Сумма трансфера с учётом бонусов может вырасти до 100 миллионов евро. Дембеле, в свою очередь, несколько месяцев назад продлил свой истекающий контракт с «Барселоной», согласившись на менее выгодные личные условия.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Усман Дембеле Орельен Тчуамени
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