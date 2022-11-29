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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сычевой признался, что был бы рад поиграть в «Барселоне»

29 Ноября 2022 • 12:28 Комментировать
Барселона
...
Эспаньол
1 1.25 X 6.20 2 10.50
31.12 17:00

Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой, недавно продливший контракт с российским клубом до конца 2024 года, отреагировал на слова своего партнёра по команде Лукаса Веры. Напомним, ранее 25-летний аргентинец заявил, что Сычевой способен заиграть в испанской «Барселоне».

По словам игрока сборной России, он не мечтает выступать в каком-то определённом клубе, однако будет рад когда-нибудь оказаться в «Барселоне».

«Если его слова про то, что буду играть в будущем «Барселоне» реализуются, будет классно. У меня нет определённого желания, где играть. Зачем на что-то рассчитывать и потом расстраиваться, если это не произойдёт?» — приводит слова Сычевого «РБ Спорт».

Отметим, что Сычевой возглавляет бомбардирскую гонку текущего розыгрыша РПЛ, забив 14 голов в 15 проведённых матчах. В общей сложности на счету форварда 17 голов и две результативные передачи в 19 встречах за «Оренбург» в нынешнем сезоне.  

Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 2,5 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Оренбург Лукас Вера Владимир Сычевой
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