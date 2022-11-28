Игрок «Оренбурга» Вера: «В будущем Сычевой перейдёт в «Барселону»

Легионер «Оренбурга» Лукас Вера высоко оценивает уровень своего одноклубника Владимира Сычевого. По мнению полузащитника, нападающий может заиграть в каталонской «Барселоне».
«Сычевой - топ-нападающий в РПЛ. Он мне безумно нравится. Уверен, в будущем Сычевой перейдёт в «Барселону». Владимир потянет этот уровень», - передает слова футболиста издание «РБ Спорт».
В первой половине сезона-2022/2023 Сычевой принял участие в 19 поединках за «Оренбург». 26-летний нападающий отметился 17 забитыми мячами. Его нынешняя трансферная стоимость оценивается в 2,5 миллиона евро.
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