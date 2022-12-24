Переговоры «Барселоны» с Алонсо по новому контракту продвигаются очень позитивно

Каталонская «Барселона» близка к заключению нового контракта со своим защитником Маркосом Алонсо. По информации от Mundo Deportivo, переговоры между сторонами продвигаются очень позитивной.

Новое соглашение должно быть подписано сроком до 2025 года. Нынешний контракт действовал до конца нынешнего сезона, несмотря на то, что Алонсо присоединился к «Барселоне» лишь этим летом на правах свободного агента из «Челси».

Напомним, Маркос является воспитанником мадридского «Реала». В нынешнем сезона на счету экс-футболиста «Фиорентины» один забитый гол за «Барселону» во всех соревнованиях.