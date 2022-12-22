Трансфер Субименди в «Барселону» пока видится сложным

Полузащитник «Реал Сосьедада» Мартин Субименди является одной из трансферных целей «Барселоны» на летом 2023 года. Тем не менее, сделка пока смотрится маловероятной из-за того, что баски требуют за своего футболиста слишком большую для каталонцев сумму.

Издание Relevo сообщает, что «Реал Сосьедад» требует от «Барселоны» заплатить сумму отступных в размере 60 миллионов евро. В силу финансовых проблем, «сине-гранатовые» не могут себе позволить такие траты.

Сообщается, что «Барселона» из-за этого думает переключиться на другие варианты. На радаре у клуба есть два полузащитника из Английской премьер-лиги: Н’Голо Канте из «Челси» и Рубен Невеш из «Вулверхэмптона».