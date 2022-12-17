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Чемпионат Испании. Ла Лига

Бускетс готов выслушать предложение «Барселоны» по новому контракту

17 Декабря 2022 • 22:29 Комментировать (2)
Барселона
...
Эспаньол
1 1.25 X 6.00 2 10.50
31.12 16:00

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс пока не определился со своим будущим.

Недавно стало известно о решении 34-летнего ветерана завершить выступления в сборной Испании, а его дальнейшее пребывание в «Барселоне» по-прежнему остаётся под вопросом. Впрочем, несмотря на многочисленные слухи, Бускетс готов выслушать предложение руководства «сине-гранатовых» по новому контракту, докладывает журналист Габриэль Санс. Хавбек может как подписать новое соглашение с каталонским грандом, так и перебраться в «Интер Майами», с представителями которого уже связывался.

В нынешнем сезоне Серхио Бускетс провёл 16 матчей за «Барселону», отметившись одной результативной передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Серхио Бускетс Интер Майами
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БАРСЕЛОНА ЭСПАНЬОЛ
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Комментарии (2)
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ivan_petrenko95
17 Декабря 2022 в 22:39
почему перестали вовремя завершать карьеру футболисты? ну почему? вот Модричу 37, и он ключевой игрок Реала и сборной, видно что способен поиграть еще несколько лет. Бускетс закончился как футболист пару лет назад, он такой же медленный и привозной как и Пике, который оказался умнее и закончил позориться. Бускетс одна из причин провала сборной на ЧМ. Он никогда не был быстрым, но за счет выбора позиции справлялся, и плюс всегда рядом были сильные полузащитники. Какое продление? пусть радуется что его еще зовут куда то на заработки, езжай спокойно в США и поиграй. Родри отличный опорник, отыграл на турнире на позиции ЦЗ, потому что Бускетс любимчик тренера, вот вам и провал. Сколько привозов на нем и в сборной и в клубе за последние пару сезонов.
Viva Barcelona
17 Декабря 2022 в 23:32
Причина весьма банальна и проста-в нынешнее время с развитием современной медицины и роста уровня, качества жизни футбольный возраст игроков, особенно на Западе стал более продолжительным. Поэтому сейчас стало больше футбольных долгожителей.
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