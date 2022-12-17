Бускетс готов выслушать предложение «Барселоны» по новому контракту

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс пока не определился со своим будущим.

Недавно стало известно о решении 34-летнего ветерана завершить выступления в сборной Испании, а его дальнейшее пребывание в «Барселоне» по-прежнему остаётся под вопросом. Впрочем, несмотря на многочисленные слухи, Бускетс готов выслушать предложение руководства «сине-гранатовых» по новому контракту, докладывает журналист Габриэль Санс. Хавбек может как подписать новое соглашение с каталонским грандом, так и перебраться в «Интер Майами», с представителями которого уже связывался.

В нынешнем сезоне Серхио Бускетс провёл 16 матчей за «Барселону», отметившись одной результативной передачей.