Главный тренер «Барселоны» Хави: «Как команда мы лучше, чем «Реал»

В Испании состоялся премьерный показ документального сериала о последнем сезоне «Барселоны» «Новая эра».

В сериале присутствуют кадры общения главного тренера «сине-гранатовых» Хави Эрнандеса с командой перед матчем 29-го тура чемпионата Испании против мадридского «Реала» (4:0). На них испанский наставник мотивирует своих подопечных, а также даёт им указания.

«Если вы выложитесь на поле и будете вместе, то мы как команда лучше, чем «Реал». Если каждый будет тянуть одеяло на себя и пытаться выиграть в одиночку, тогда они будут лучше», — сказал Хави.

После 14 туров текущего розыгрыша Ла Лиги «Барселона» возглавляет турнирную таблицу, опережая второй «Реал» на два очка.