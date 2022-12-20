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Чемпионат Испании. Ла Лига

Главный тренер «Барселоны» Хави: «Как команда мы лучше, чем «Реал»

20 Декабря 2022 • 10:42 Комментировать
Барселона
...
Эспаньол
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31.12 16:00

В Испании состоялся премьерный показ документального сериала о последнем сезоне «Барселоны» «Новая эра».

В сериале присутствуют кадры общения главного тренера «сине-гранатовых» Хави Эрнандеса с командой перед матчем 29-го тура чемпионата Испании против мадридского «Реала» (4:0). На них испанский наставник мотивирует своих подопечных, а также даёт им указания.

«Если вы выложитесь на поле и будете вместе, то мы как команда лучше, чем «Реал». Если каждый будет тянуть одеяло на себя и пытаться выиграть в одиночку, тогда они будут лучше», — сказал Хави.

После 14 туров текущего розыгрыша Ла Лиги «Барселона» возглавляет турнирную таблицу, опережая второй «Реал» на два очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Хави Эрнандес
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БАРСЕЛОНА ЭСПАНЬОЛ
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