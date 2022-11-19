Гави назвал своих любимых игроков за всю историю, в списке – два бывших футболиста «Реала»

Полузащитник каталонской «Барселоны» Гави рассказал о своих любимых футболистах за всю историю. Среди списка любимцев испанца также нашлось место бывшим игрокам мадридского «Реала».

«Мои любимые футболисты за всю историю? Месси, Иньеста и Иско. Также я могу внести в этот список Зидана, Марадону и Пеле», – цитирует молодого полузащитника Barca Universal.

Напомним, Гави попал в итоговую заявку сборной Испании на чемпионат мира в Катаре. На счету хавбека всего одна результативная передача в нынешнем розыгрыше Ла Лиги.

Недавно Гави удостоился премии Golden Boy, которая ежегодно вручается лучшему молодому футболисту сезона.