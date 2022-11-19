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Чемпионат Испании. Ла Лига

Гави назвал своих любимых игроков за всю историю, в списке – два бывших футболиста «Реала»

19 Ноября 2022 • 10:53 Комментировать
Барселона
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Эспаньол
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31.12 17:00

Полузащитник каталонской «Барселоны» Гави рассказал о своих любимых футболистах за всю историю. Среди списка любимцев испанца также нашлось место бывшим игрокам мадридского «Реала».

«Мои любимые футболисты за всю историю? Месси, Иньеста и Иско. Также я могу внести в этот список Зидана, Марадону и Пеле», – цитирует молодого полузащитника Barca Universal.

Напомним, Гави попал в итоговую заявку сборной Испании на чемпионат мира в Катаре. На счету хавбека всего одна результативная передача в нынешнем розыгрыше Ла Лиги.

Недавно Гави удостоился премии Golden Boy, которая ежегодно вручается лучшему молодому футболисту сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Пеле Диего Марадона Лионель Месси Андрес Иньеста Зинедин Зидан Иско Гави
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