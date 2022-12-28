​Алонсо подпишет новый контракт с «Барселоной»

Маркос Алонсо останется в «Барселоне». Как сообщает в социальных сетях журналист Тони Хуанмарти, в ближайшее время защитник подпишет новый контракт с каталонским клубом. Это будет договор либо на один год, либо по формуле 1+1 с возможным продлением при участии в определённом количестве матчей.

За «Барселону» Маркос Алонсо выступает с осени. За это время испанец провёл 12 матчей и забил один гол.

Отметим, что сегодня, 28 декабря, Маркос Алонсо отмечает день рождения. Защитнику «Барселоны» исполнилось 32 года.

Ближайший матч чемпионата Испании «Барселона» проведёт в последний день 2022 года. Команда Хави будет принимать «Эспаньол».