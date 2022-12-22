Лапорта: «Горжусь тем, что был президентом Пике»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал, что думает о Херарде Пике, который завершил карьеру.

В ноябре стало известно, что 35-летний защитник решил повесить бутсы на гвоздь задолго до истечения контракта с клубом. По слухам, одной из причиной такого решения стали не лучшие отношения с Лапортой, однако сам президент каталонского гранда это опроверг: «У меня отличные отношения с Пике, это очень ценный человек для нас. Горжусь тем, что был его президентом. Херард – замечательный персонаж, который ведёт себя образцово по отношению к клубу. Мы очень ему благодарны», – цитируют Лапорту испанские СМИ.