Лапорта высказался о будущем Бускетса в «Барселоне»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта допускает, что ветеран команды Серхио Бускетс уйдёт в скором времени.

Полузащитник каталонцев рассматривает возможность перехода в «Интер Майами» по окончании сезона либо уже в январе.

«Я не знаю, уйдёт Бускетс зимой или останется до конца кампании, но мы хотим сохранить его до лета – Хави попросил нас удержать его. Надеюсь, Серхио согласится остаться, но мы с уважением отнесёмся к любому его решению. Он нужен нам, и никто из нас не хотел бы терять его зимой», – цитирует издание Sport Лапорту.

Контракт Серхио Бускетса с «Барселоной» истекает в июне 2023 года.