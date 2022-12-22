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Чемпионат Испании. Ла Лига

Лапорта высказался о будущем Бускетса в «Барселоне»

22 Декабря 2022 • 21:32 Комментировать
Барселона
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Эспаньол
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31.12 16:00

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта допускает, что ветеран команды Серхио Бускетс уйдёт в скором времени.

Полузащитник каталонцев рассматривает возможность перехода в «Интер Майами» по окончании сезона либо уже в январе.

«Я не знаю, уйдёт Бускетс зимой или останется до конца кампании, но мы хотим сохранить его до лета – Хави попросил нас удержать его. Надеюсь, Серхио согласится остаться, но мы с уважением отнесёмся к любому его решению. Он нужен нам, и никто из нас не хотел бы терять его зимой», – цитирует издание Sport Лапорту.

Контракт Серхио Бускетса с «Барселоной» истекает в июне 2023 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жоан Лапорта Хави Эрнандес Серхио Бускетс
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