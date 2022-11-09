Рафинья: «Если бы «Реал» хотел подписать меня, то я бы отказал им»

Нападающий «Барселоны» Рафинья Диас рассказал, как отреагировал бы на приглашение мадридского «Реала».

«Если бы мадридский «Реал» хотел подписать меня, то я бы отказал им», — приводит слова Рафиньи журналист Херард Ромеро.

Напомним, 25-летний бразилец перешёл в каталонский клуб минувшим летом из «Лидса» за 58 миллионов евро. Также в услугах вингера был заинтересован лондонский «Челси», однако Рафинья выбрал «Барселону».

В нынешнем сезоне футболист провёл в составе «сине-гранатовых» 18 матчей, забив в них два мяча и отдав четыре результативные передачи. Свой следующий матч «Барселона» проведёт лишь 31 декабря, когда в матче 15-го тура чемпионата Испании встретится с «Эспаньолом».