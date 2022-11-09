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Чемпионат Испании. Ла Лига

Рафинья: «Если бы «Реал» хотел подписать меня, то я бы отказал им»

09 Ноября 2022 • 11:18 Комментировать
Реал Мадрид
...
Кадис
1 1.15 X 7.90 2 19.00
10.11 23:30

Нападающий «Барселоны» Рафинья Диас рассказал, как отреагировал бы на приглашение мадридского «Реала».

«Если бы мадридский «Реал» хотел подписать меня, то я бы отказал им», — приводит слова Рафиньи журналист Херард Ромеро.

Напомним, 25-летний бразилец перешёл в каталонский клуб минувшим летом из «Лидса» за 58 миллионов евро. Также в услугах вингера был заинтересован лондонский «Челси», однако Рафинья выбрал «Барселону».

В нынешнем сезоне футболист провёл в составе «сине-гранатовых» 18 матчей, забив в них два мяча и отдав четыре результативные передачи. Свой следующий матч «Барселона» проведёт лишь 31 декабря, когда в матче 15-го тура чемпионата Испании встретится с «Эспаньолом».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Рафинья Диас
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