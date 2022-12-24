Фати рассказал о своих взаимоотношениях с Педри и Гави

Нападающий «Барселоны» Ансу Фати рассказал, как относится к двум другим восходящим звёздам команды.

Именно Фати, Педри и Гави считаются главными «бриллиантами» нового поколения игроков «Барселоны» – все трое уже не первый год проявляют себя в первой команде «сине-гранатовых», несмотря на юный возраст.

«Я провожу много времени с Педри и Гави, – рассказывает 20-летний форвард, которого цитируют испанские СМИ. – Мы часто обедаем вместе и посещаем какие-нибудь места, когда выпадает такая возможность», – заявил Фати, отметившийся тремя голами и тремя результативными передачами в 20 матчах за каталонский коллектив в нынешнем сезоне.