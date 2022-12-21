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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» намерена продать Фати зимой

21 Декабря 2022 • 16:16 Комментировать (1)
Барселона
...
Эспаньол
1 1.25 X 6.10 2 11.00
31.12 16:00

«Барселона» намерена расстаться с 20-летним нападающим Ансу Фати в зимнее трансферное окно, сообщает Goal.

По информации источника, тренерский штаб «сине-гранатовых» больше не рассчитывает на испанского вингера. Отмечается, что «Барселона» намерена выручить с продажи своего воспитанника не менее 80 миллионов евро.

Действующий контракт Фати с каталонским клубом рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Испании в 50 миллионов евро.

В текущем сезоне молодой футболист провёл за «Барселону» 20 матчей, отметившись в них тремя голами и тремя результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Ансу Фати Трансферы футбола - зима 2023
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БАРСЕЛОНА ЭСПАНЬОЛ
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Комментарии (1)
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ARTUR
21 Декабря 2022 в 16:20
О как )) вы хоть как то перезванивайтесь что ли )) у вас новости перечат друг дружке через раз ))
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