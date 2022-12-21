«Барселона» намерена продать Фати зимой

«Барселона» намерена расстаться с 20-летним нападающим Ансу Фати в зимнее трансферное окно, сообщает Goal.

По информации источника, тренерский штаб «сине-гранатовых» больше не рассчитывает на испанского вингера. Отмечается, что «Барселона» намерена выручить с продажи своего воспитанника не менее 80 миллионов евро.

Действующий контракт Фати с каталонским клубом рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Испании в 50 миллионов евро.

В текущем сезоне молодой футболист провёл за «Барселону» 20 матчей, отметившись в них тремя голами и тремя результативными передачами.