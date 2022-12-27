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Чемпионат Испании. Ла Лига

Депай хочет остаться в «Барселоне» до конца сезона

27 Декабря 2022 • 16:33 Комментировать
Барселона
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Эспаньол
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31.12 16:00

Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай намерен остаться в каталонском клубе до конца сезона, чтобы затем покинуть команду на правах свободного агента.

По информации от издания Sport, нидерландец не намерен уходить зимой. Форвард хочет остаться на «Камп Ноу» даже несмотря на отсутствие игровой практики. Возможно, футболист просто хочет в полной мере получить свою зарплату, положенную ему до окончания срока контракта.

Следующим пунктом назначения для Депая с большой долей вероятности станет Английская премьер-лига, где игроком ранее интересовались «Ньюкасл» и «Манчестер Юнайтед». Тем не менее, вероятно, к своей новой команде Мемфис присоединится уже летом.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Мемфис Депай Трансферы футбола - зима 2023
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