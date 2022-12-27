Депай хочет остаться в «Барселоне» до конца сезона

Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай намерен остаться в каталонском клубе до конца сезона, чтобы затем покинуть команду на правах свободного агента.

По информации от издания Sport, нидерландец не намерен уходить зимой. Форвард хочет остаться на «Камп Ноу» даже несмотря на отсутствие игровой практики. Возможно, футболист просто хочет в полной мере получить свою зарплату, положенную ему до окончания срока контракта.

Следующим пунктом назначения для Депая с большой долей вероятности станет Английская премьер-лига, где игроком ранее интересовались «Ньюкасл» и «Манчестер Юнайтед». Тем не менее, вероятно, к своей новой команде Мемфис присоединится уже летом.