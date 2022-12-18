«Барселона» претендует на Амрабата, но не готова платить требуемую сумму

Полузащитник сборной Марокко и «Фиорентины» Софьян Амрабат интересен «Барселоне».

26-летний футболист показал впечатляющую игру на чемпионате мира в Катаре, став одной из самых обсуждаемых персон на трансферном рынке. Интерес к Амрабату проявляют многочисленные представители Английской премьер-лиги, а также «Барселона» и мадридский «Атлетико». По сведениям Relevo, каталонский гранд действительно претендует на марокканца, но вряд ли сможет его приобрести, поскольку не сможет удовлетворить запрос «Фиорентины» – порядка 40 млн евро. Руководство «сине-гранатовых» сосредоточится на других вариантах усиления средней линии.