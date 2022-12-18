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Чемпионат Италии. Серия А

«Барселона» претендует на Амрабата, но не готова платить требуемую сумму

18 Декабря 2022 • 00:40 Комментировать
Барселона
...
Эспаньол
1 1.25 X 6.00 2 10.50
31.12 16:00

Полузащитник сборной Марокко и «Фиорентины» Софьян Амрабат интересен «Барселоне».

26-летний футболист показал впечатляющую игру на чемпионате мира в Катаре, став одной из самых обсуждаемых персон на трансферном рынке. Интерес к Амрабату проявляют многочисленные представители Английской премьер-лиги, а также «Барселона» и мадридский «Атлетико». По сведениям Relevo, каталонский гранд действительно претендует на марокканца, но вряд ли сможет его приобрести, поскольку не сможет удовлетворить запрос «Фиорентины» – порядка 40 млн евро. Руководство «сине-гранатовых» сосредоточится на других вариантах усиления средней линии.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Фиорентина Сборная Марокко Софьян Амрабат трансферы футбола - лето 2023
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