Пиоли считает, что «Интер» мог добиться гораздо большего с нынешним составом

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли высказался об успехах «Интера».

Недавно «нерадзурри» обеспечили себе 20-й чемпионский титул Серии А, одолев «россонери» в миланском дерби (2:1). Для «Интера» это второе скудетто за последние четыре сезона, что, как признался Пиоли, не так уж впечатляет.

«У «Интера» был сильнейший состав в Серии А в последних четырёх сезонах, но за этот период клуб завоевал только два скудетто», – приводит FcInterNews слова рулевого «Милана».

Команда Симоне Индзаги набрала 86 очков после 33 туров нынешнего розыгрыша чемпионата Италии. «Милан», идущий на второй позиции, отстаёт на 17 баллов.