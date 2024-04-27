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Чемпионат Италии. Серия А

Пиоли считает, что «Интер» мог добиться гораздо большего с нынешним составом

27 Апреля 2024 • 01:57 Комментировать
Ювентус
...
Милан
1 2.10 X 3.35 2 3.85
Через 16 ч. 40 мин.

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли высказался об успехах «Интера».

Недавно «нерадзурри» обеспечили себе 20-й чемпионский титул Серии А, одолев «россонери» в миланском дерби (2:1). Для «Интера» это второе скудетто за последние четыре сезона, что, как признался Пиоли, не так уж впечатляет.

«У «Интера» был сильнейший состав в Серии А в последних четырёх сезонах, но за этот период клуб завоевал только два скудетто», – приводит FcInterNews слова рулевого «Милана».

Команда Симоне Индзаги набрала 86 очков после 33 туров нынешнего розыгрыша чемпионата Италии. «Милан», идущий на второй позиции, отстаёт на 17 баллов.

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ЮВЕНТУС МИЛАН
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