«Милан» готов продать полузащитника - названо имя

Полузащитник «Милана» Исмаэль Беннасер может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. Об этом рапортуют журналисты Calciomercato.

Как сообщает источник, боссы итальянского топ-клуба готовы рассмотреть варианты продажи 26-летнего африканца. Интерес к опорнику проявляют клубы из чемпионатов Англии, Франции и Саудовской Аравии. Сумма потенциального трансфера может составить 50 миллионов евро.

Исмаэль защищает цвета миланского коллектива с лета 2019 года. В общей сложности полузащитник провел за команду 165 поединков, в которых отметился шестью забитыми мячами и десятью голевыми передачами.