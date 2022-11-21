Куман: «Депай – отличный человек и настоящий профессионал»

Бывший тренер каталонской «Барселоны» Рональд Куман рассказал о качествах нападающего Мемфиса Депая, который уже зимой может покинуть «сине-гранатовых». Напомним, Куман был инициатором перехода Депая в «Барселону» летом 2021 года на правах свободного агента из «Лиона».

«Мемфис – отличный человек и настоящий профессионал. Всё, что он делает, помогает ему соревноваться на максимальном уровне», – цитирует Кумана Barca Universal.

Напомним, летом Депай мог перейти в туринский «Ювентус», но игрок не смог договориться с итальянским клубом по условиям зарплаты. Мемфис должен продолжить выступать в основе сборной Нидерландов на чемпионате мира в Катаре.