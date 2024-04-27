​Сакки: «Мне нравится идея с Тьяго Моттой для «Милана»

Бывший наставник «Милана» Арриго Сакки считает, что клубу следует пригласить Тьяго Мотту, нынешнего тренера «Болоньи», если принято решение всё-таки расстаться со Стефано Пиоли. Моту высоко ценят в Италии, его команда претендует на место в зоне Лиги чемпионов, что для «Болоньи» стало бы грандиозным событием.

- Посмотрите на «Болонью», он научил её играть. Неизвестные игроки при нём стали грозным коллективом. Я вижу его отличным тренером для «Милана», - цитирует слова Сакки pianetamilan.it.

Арриго Сакки тренировал «Милан» с 1987 по 1991 год, а затем короткое время в сезоне 1996/1997.