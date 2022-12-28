Бускетс в августе согласовал новый контракт с «Барселоной», но Ла Лига не позволила его зарегистрировать

Полузащитник каталонской «Барселоны» Серхио Бускетс в августе этого года согласовал контракт со своим клубом, который был рассчитан до 2025 года. Тем не менее, соглашение так и не было подписано из-за запрета Ла Лиги. Об этом сообщает испанское издание Mundo Deportivo.

Отмечается, что в контракте была опция, согласно которой Бускетс мог в любой момент покинуть «Барселону» и перебраться в клуб из МЛС. Этот пункт не устроил руководство Ла Лиги, поэтому соглашение так и не было подписано.

В данный момент Бускетс думает насчёт того, продлевать ли ему свой истекающий контракт. «Барселона» предлагает ему остаться ещё на один сезон.