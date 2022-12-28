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Чемпионат Испании. Ла Лига

Бускетс в августе согласовал новый контракт с «Барселоной», но Ла Лига не позволила его зарегистрировать

28 Декабря 2022 • 12:50 Комментировать
Барселона
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Эспаньол
1 1.25 X 6.20 2 11.50
31.12 16:00

Полузащитник каталонской «Барселоны» Серхио Бускетс в августе этого года согласовал контракт со своим клубом, который был рассчитан до 2025 года. Тем не менее, соглашение так и не было подписано из-за запрета Ла Лиги. Об этом сообщает испанское издание Mundo Deportivo.

Отмечается, что в контракте была опция, согласно которой Бускетс мог в любой момент покинуть «Барселону» и перебраться в клуб из МЛС. Этот пункт не устроил руководство Ла Лиги, поэтому соглашение так и не было подписано.

В данный момент Бускетс думает насчёт того, продлевать ли ему свой истекающий контракт. «Барселона» предлагает ему остаться ещё на один сезон.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Серхио Бускетс
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