«Барселона» хочет отдать Фати в новую аренду - назван клуб

Нападающий Ансу Фати вернется в каталонскую «Барселону» из аренды в «Брайтоне», об этом сообщается на страницах Todofichajes.

Согласно данным источника, «сине-гранатовые» отдадут 21-летнего воспитанника в аренду другому клубу. Подписать Фати хочет «Севилья». Клубы ведут продвинутые переговоры по сделке.

В нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги Ансу провел 17 поединков, в которых записал на свой счет всего два забитых мяча.

«Севилья» неудачно проводит текущий сезон Ла Лиги. После 32 туров чемпионата Испании андалусийцы с 37 баллами занимают 13-е место в турнирной таблице.